Форвард "Уфы" Сейдахмет стал автором уникального достижения

Форвард "Уфы" Еркебулан Сейдахмет принял участие в матче 22-го тура чемпионата России против "Анжи".

18-летний казахстанец вышел на поле сразу после перерыва, однако был заменён в концовке встречи.

Таким образом, как сообщают российские СМИ, Сейдахмет стал первым игроком 2000 года рождения, сыгравшим в РФПЛ. | http://soccernews.ru