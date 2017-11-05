Форвард "Уикомба" Акинфенва бросил вызов Рио Фердиданду на боксерский поединок

Форвард "Уикомба" Адебайо Акинфенва не против боксерского поединка с экс-футболистом "Манчестер Юнайтед" Рио Фердидандом.

"Рио - легенда, я аплодирую ему. Уважаю таких людей. Что касается возможного боя между нами, то я пару раз в жизни надевал боксерские перчатки. Если Фердинанд захочет, я могу выйти на ринг. Возможно, мы могли бы провести этот бой позже, когда я завершу карьеру футболиста. Но думаю, что я уложу Рио спать" - приводит слова Акинфевна The Sun.

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