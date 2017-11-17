Форвард "Уикомба" Акинфенва вошёл в Книгу рекордов Гиннесса

Форвард "Уикомба" Адебайо Акинфенва вошёл в Книгу рекордов Гиннесса, об этом сам футболист сообщил в своём инстаграме.

35-летний англичанин шестой год подряд признаётся самым сильным игроком в футбольном симуляторе FIFA.

"Я установил рекорд Гиннесса, являясь единственным игроком, которого называли самым сильным футболистом мира в FIFA за последние шесть лет" - написал Акинфенва.

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