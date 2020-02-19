Форвард "Уотфорда" поддержал фанатскую ЛГБТ-группировку
Капитан "Уотфорда" Трой Дини стал покровителем ЛГБТ-группировки "Гордые шершни", которые являются фан-клубом команды.
"Я очень рад, что стал покровителем "Гордых шершней". Это доказывает, что "Уотфорд" вновь стал лидером в работе по установлению равенства. Для меня это большая честь", - приводит слова Дини официальный сайт клуба.
Также покровителем "Гордых шершней" и стала капитан женской команды "Уотфорда" Хелен Уорди.
В нынешнем сезоне 31-летний Дини провел за "Уотфорд" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
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|Команда
|М
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|Ливерпуль
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|2
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|25
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|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
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|Тоттенхэм
|26
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|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Вулверхэмптон
|26
|36
|9
|Эвертон
|26
|36
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
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|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
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|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
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|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
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