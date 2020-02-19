Форвард "Уотфорда" поддержал фанатскую ЛГБТ-группировку

Капитан "Уотфорда" Трой Дини стал покровителем ЛГБТ-группировки "Гордые шершни", которые являются фан-клубом команды.

"Я очень рад, что стал покровителем "Гордых шершней". Это доказывает, что "Уотфорд" вновь стал лидером в работе по установлению равенства. Для меня это большая честь", - приводит слова Дини официальный сайт клуба.

Также покровителем "Гордых шершней" и стала капитан женской команды "Уотфорда" Хелен Уорди.

В нынешнем сезоне 31-летний Дини провел за "Уотфорд" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "Челси" лишился ключевого игрока перед матчами с "Баварией" и "Ливерпулем". | http://soccernews.ru