Форвард "Уотфорда" поддержал фанатскую ЛГБТ-группировку

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Форвард "Уотфорда" поддержал фанатскую ЛГБТ-группировку

Капитан "Уотфорда" Трой Дини стал покровителем ЛГБТ-группировки "Гордые шершни", которые являются фан-клубом команды.

"Я очень рад, что стал покровителем "Гордых шершней". Это доказывает, что "Уотфорд" вновь стал лидером в работе по установлению равенства. Для меня это большая честь", - приводит слова Дини официальный сайт клуба.

Также покровителем "Гордых шершней" и стала капитан женской команды "Уотфорда" Хелен Уорди.

В нынешнем сезоне 31-летний Дини провел за "Уотфорд" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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