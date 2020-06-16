Форвард "Урала" Панюков: "Лично я бы сажал в камеры на пару дней за несоблюдение самоизоляции"

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Форвард "Урала" Панюков: "Лично я бы сажал в камеры на пару дней за несоблюдение самоизоляции"

Форвард "Урала" Андрей Панюков рассказал, как относится к нарушению режима самоизоляции во время пандемии коронавируса.

"Когда режим был пожестче, возле дома, где я живу в Екатеринбурге, на берегу Верх-Исетского пруда, выписывали штрафы. Через три недели все это закончилось. Теперь я в 10 вечера выхожу на балкон и вижу очень много народу на берегу. Люди вовсю купаются, а потом все еще удивляются резкому всплеску заболеваемости в Екатеринбурге. Если раньше был прирост заболевших по 50 человек в день, то сейчас это 250. Так что чему тут удивляться? Я бы поставил ограждения вокруг того же Верх-Исетского пруда. Потому что все это неправильно, на самом деле. Насчет торговых центров не могу сказать. Знаю, конечно, что кого-то штрафовали за нелегальную торговлю.

Полиции нужно быть жестче! А то у нас придут полицейские, мило поговорят, попросят разойтись и так же уйдут. Это не работает! Да даже посидели бы люди часа по три-четыре часа в камере и уже бы задумались. Лично я бы сажал в камеры на пару дней", - цитирует Панюкова nakanune.ru.

Напомним, чемпионат России был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Возобновление сезона запланировано на 19 июня.

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