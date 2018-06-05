Форвард "Валенсии" Дзадза рассказал о своем будущем

Итальянский нападающий "Валенсии" Симоне Дзадза заявил, что он не собирается переходить в другой клуб.

"Не понимаю, почему я должен уходить. Журналисты говорят о моем уходе, но я хочу остаться. Я счастлив в "Валенсии" и не просил продать меня", - приводит слова Дзадзы Football Espana.

В минувшем сезоне 26-летний Дзадза провел за "Валенсию" 39 матчей и забил 13 голов.

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