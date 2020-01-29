Форвард "Валенсии" Макси Гомес интересен "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" интересуется нападающим "Валенсии" Макси Гомесом. Об это сообщает Cadena SER.

По данным издания, главный тренер "красных дьяволов" Уле-Гунар Сульшер включил 23-летнего футболиста в список трансферных целей.

Скауты "МЮ" уже несколько раз просматривали форварда в клубе, в том числе на матче с "Барселоной" (2:0), где он забил два гола.

За "Валенсию" Гомес играет с лета 2019 года. Его контракт с испанским клубом рассчитан до 2024 года.

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