Форвард "Валенсии" Мир близок к переходу в "Реал"

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Форвард "Валенсии" Мир близок к переходу в "Реал"
Мадридский "Реал" близок к приобретению нападающего "Валенсии" Рафаэля Мира, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист перейдет в королевский клуб в зимнее трансферное окно. Первое время форвард будет выступать за резервную команду "Реала" "Кастилью". А летом он может перебраться в основной состав.

Сумма трансфера не разглашается, но она не будет большой, так как контракт Мира с "летучими мышами" истекает через полгода.

В этом сезоне 20-летний Мир провел 19 матчей за дубль "Валенсии" и забил 15 голов.

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