Форвард "Валенсии" Родриго отклонил предложения трех европейских грандов

Теги родриговаленсияпсжчелсиатлетико мадрид

Форвард "Валенсии" Родриго отклонил предложения трех европейских грандовФорвард "Валенсии" Родриго решил остаться в своем клубе еще минимум на один сезон, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что попытки подписать 27-летнего нападающего "летучих мышей" в текущее межсезонье предпринимали мадридский "Атлетико", лондонский "Челси" и ПСЖ. Однако игрок отклонил все три предложения, так как намерен продолжить выступления на "Месталье".

В завершившемся сезоне Родриго забил 19 мячей и сделал 7 результативных передач в 44 матчах за "Валенсию".

Напомним, "Валенсия" может подписать брата Азара. | soccernews.ru

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