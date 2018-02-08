Форвард "Вест Бромвича" обвиняется в расизме

Теги вест бромвич альбионджей родригес

Форвард "Вест Бромвича" обвиняется в расизме

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила нападающего "Вест Бромвича" Джея Родригеса, сообщает официальный сайт организации.

Форварду инкриминируется оскорбление защитника "Брайтона" Гаэтана Бонга в матче 23-го тура чемпионата Англии на расовой почве. Если вина игрока будет доказана, то ему грозит дисквалификация на несколько матчей.

В этом сезоне 28-летний Родригес провел за "Вест Бромвич" 29 матчей и забил 8 голов.

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