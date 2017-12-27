Форвард "Вест Хэма" Арнаутович отыграл весь матч АПЛ в футболке с неверно написанной фамилией

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Форвард "Вест Хэма" Арнаутович отыграл весь матч АПЛ в футболке с неверно написанной фамилией

Австрийский нападающий "Вест Хэма" Марко Арнаутович отыграл все 90 минут в матче 20-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" (3:3).

Стоит отметить, что футболист вышел на поле в футболке с ошибкой в фамилии. Вместо АрнАутович на ней было написано АрнОутович.

Фото: Ошибка на майке не помешала форварду.

В этой встрече 28-летний Арнаутович оформить дубль. 

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