Форвард "Вест Хэма" Сако может перейти в "Бешикташ"

"Бешикташ" проявляет интерес к сенегальскому нападающему "Вест Хэма" Диафра Сако, сообщает Turkish Football.

По сведениям издания, турецкий клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Турки рассматривают кандидатуру Сако в качестве замены форварду Дженку Тосуну, который перешел в "Эвертон". "Молотки" не прочь продать игрока, но хотят получить за него не менее 10 миллионов евро.

В этом сезоне 28-летний Сако провел за "Вест Хэм" 17 матчей и забил 4 гола.

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