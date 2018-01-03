Форвард "Вильярреала" Бакамбу переедет в Китай за 40 миллионов евро

"Бейцзин Гуоань" договорился о трансфере конголезского нападающего "Вильярреала" Седрика Бакамбу, сообщает AS.

По сведениям издания, китайский клуб заплатит за футболиста 40 миллионов евро. Трансфер может быть оформлен уже в ближайшие часы.

"Уход Бакамбу это не лучший вариант для нас. Но когда появляется клуб, который готов заплатить всю сумму отступных, вы ничего не можете сделать", – сказал главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха.

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