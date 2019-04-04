Форвард "Вильярреала" привлек внимание клубов АПЛ

Форвард "Вильярреала" Самуэль Чуквуезе может перебраться в Англию предстоящим летом.

Как сообщает Marca, в трансфере 19-летнего нигерийца заинтересованы несколько клубов АПЛ, в частности "Арсенал", который уже пытался заполучить игрока в 2017 году.

Напомним, что Чуквуезе хорошо проявил себя в недавней игре с "Барселоной" (4:4), где ему удалось отметиться голом и ассистом.

Всего в этом сезоне Чуквуезе провел 29 игр, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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