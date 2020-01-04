Форвард "Витесса": "Слуцкий отобрал у меня год карьеры"

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Форвард "Витесса": "Слуцкий отобрал у меня год карьеры"

Нападающий "Витесса" Рой Беренс признался, что у него был конфликт с бывшим наставником команды Леонидом Слуцким.

"Мне было что сказать по поводу того, как должна играть команда. Я озвучил тренеру своё мнение. Но Слуцкий думал иначе. В итоге он перестал рассчитывать на меня. Это всего лишь два разных мнения. Слуцкий отобрал у меня год карьеры. Я надеялся на поддержку со стороны команды. Но в футболе все в первую очередь думают о себе", - цитирует Беренса Vitesse Inside.

В декабре форварду исполнилось 32 года. На поле он не выходил с 27 января прошлого года.

Что касается Слуцкого, то 30 ноября он покинул "Витесс" и через несколько недель возглавил казанский "Рубин".

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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