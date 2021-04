Форвард "Вулверхэмптона" выбыл до конца сезона

Фото: Твиттер @pedrolneto7

На официальном сайте "Вулверхэмптона" появилась информация о травме форварда клуба Педру Нету.

У футболиста было диагностировано серьезное повреждение коленной чашечки, которое потребует операционного вмешательства. Уже на этой неделе игрок будет прооперирован.

Травма стала причиной, по которой Нету больше не сможет помочь своей команде до конца сезона. Кроме того, нападающий будет вынужден пропустить матчи в составе сборной Португалии на Евро-2020. Ориентировочные сроки восстановления - к началу следующего сезона.

