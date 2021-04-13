Форвард "Вулверхэмптона" выбыл до конца сезона
Фото: Твиттер @pedrolneto7
На официальном сайте "Вулверхэмптона" появилась информация о травме форварда клуба Педру Нету.
У футболиста было диагностировано серьезное повреждение коленной чашечки, которое потребует операционного вмешательства. Уже на этой неделе игрок будет прооперирован.
Травма стала причиной, по которой Нету больше не сможет помочь своей команде до конца сезона. Кроме того, нападающий будет вынужден пропустить матчи в составе сборной Португалии на Евро-2020. Ориентировочные сроки восстановления - к началу следующего сезона.
Pedro Neto will miss the rest of the 2020/21 after suffering an injury to his knee.— Wolves (@Wolves) April 12, 2021
We're with you, @pedrolneto7. You'll be back stronger!
В текущем первенстве Англии Нету выходил на поле в 31 матче. На его счету 5 забитых мячей и 6 результативных передач.
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