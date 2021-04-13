Форвард "Вулверхэмптона" выбыл до конца сезона

Теги педру нетувулверхэмптонтравмыпортугалия

Форвард "Вулверхэмптона" выбыл до конца сезонаФото: Твиттер @pedrolneto7 
На официальном сайте "Вулверхэмптона" появилась информация о травме форварда клуба Педру Нету.

У футболиста было диагностировано серьезное повреждение коленной чашечки, которое потребует операционного вмешательства. Уже на этой неделе игрок будет прооперирован. 

Травма стала причиной, по которой Нету больше не сможет помочь своей команде до конца сезона. Кроме того, нападающий будет вынужден пропустить матчи в составе сборной Португалии на Евро-2020. Ориентировочные сроки восстановления - к началу следующего сезона.

В текущем первенстве Англии Нету выходил на поле в 31 матче. На его счету 5 забитых мячей и 6 результативных передач.

Читать также: "Вулверхэмптон" планирует усилиться очередным португальцем | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Алекс Фергюсон считает, что в его "Манчестер Юнайтед" было только 4 игрока мирового уровня

Алекс Фергюсон считает, что в его "Манчестер Юнайтед" было только 4 игрока мирового уровня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов