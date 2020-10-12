Форвард "Ювентуса" Бернардески восстановился после травмы

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Форвард "Ювентуса" Бернардески восстановился после травмы

Форвард "Ювентуса" Федерико Бернардески восстановился после травмы. Сегодня, 12 октября, футболист занимался в общей группе туринцев.

Таким образом, футболист может попасть в заявку на матч Серии А против "Кротоне", который состоится 17 октября.

В минувшем розыгрыше форвард провел 38 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

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