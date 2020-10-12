Форвард "Ювентуса" Бернардески восстановился после травмы
Форвард "Ювентуса" Федерико Бернардески восстановился после травмы. Сегодня, 12 октября, футболист занимался в общей группе туринцев.
Таким образом, футболист может попасть в заявку на матч Серии А против "Кротоне", который состоится 17 октября.
В минувшем розыгрыше форвард провел 38 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.
Не пропустите: Дибала не поможет Аргентине в матче с Боливией в квалификации МЧ-2022 | http://soccernews.ru
главное
-
"Динамо" 13 октября, возможно, объявит о назначении нового главного тренера
-
Сами Хедира отказался перейти в "Спартак"
-
"Локомотив" стал самым часто проверяемым РУСАДА клубом в РПЛ
-
"Манчестер Сити" потратил больше всех на покупку текущего состава, "Барселона" - на четвёртом месте, "Реал" - на шестом
-
Рохо может вернуться в "Спартак"
Лента новостей
-
Прядкин: "Штраф "Спартаку" за нарушение санитарного режима - сигнал всей лиге"
-
"Динамо" 13 октября, возможно, объявит о назначении нового главного тренера
-
Форвард "Ювентуса" Бернардески восстановился после травмы
-
"Спартак" оштрафован на крупную сумму за нарушение коронавирусных мер
-
Тер Штеген, возможно, успеет восстановится к Эль Класико
-
Экс-игрок "МЮ" Пол Скоулз стал тренером клуба, совладельцем которого является
-
"Спартак" приостановил работу стадиона из-за обвинения в нарушении мер профилактики коронавируса
-
Сами Хедира отказался перейти в "Спартак"
-
Сборная России подготовила подарок Симоняну по случаю его 94-го дня рождения
-
"У него в Москве любовь". Евсеев рассказал, почему Глушаков не перешел в "Уфу"
-
Форвард "Сити" Агуэро может продолжить карьеру в Серии А
-
Евсеев раскритиковал работу VAR в РПЛ
-
"Спартак" поздравил Никиту Симоняна с 94-м днем рождения
-
"Локомотив" стал самым часто проверяемым РУСАДА клубом в РПЛ
-
Дибала не поможет Аргентине в матче с Боливией в квалификации МЧ-2022
-
1
Канте хочет покинуть "Челси"
-
Роналду прокомментировал ничью в матче Франция - Португалия
-
Защитник "Сочи" Маммана пропустит матч с "Зенитом": названа причина
-
"Манчестер Сити" потратил больше всех на покупку текущего состава, "Барселона" - на четвёртом месте, "Реал" - на шестом
-
Футболисты сборной России прошли тестирование на коронавирус после матча с Турцией
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17