Форвард "Ювентуса" близок к переходу в "Челси"
Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин может перейти в "Челси", сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, лондонский клуб готов заплатить за футболиста требуемые 60 миллионов евро. "Юве" согласен на трансфер, так как клубу необходимы средства после покупки Криштиану Роналду.
В минувшем сезоне 30-летний Игуаин провел за "Ювентус" 50 матчей и забил 23 гола.
Не пропустите: "Челси" договорился по трансферу защитника "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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