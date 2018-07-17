Форвард "Ювентуса" близок к переходу в "Челси"



Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин может перейти в "Челси", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, лондонский клуб готов заплатить за футболиста требуемые 60 миллионов евро. "Юве" согласен на трансфер, так как клубу необходимы средства после покупки Криштиану Роналду.

В минувшем сезоне 30-летний Игуаин провел за "Ювентус" 50 матчей и забил 23 гола.

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