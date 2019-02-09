Форвард "Ювентуса" Дибала может стать игроком "Реала"

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Форвард "Ювентуса" Дибала может стать игроком "Реала"

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала может продолжить карьеру в испанском клубе. Об этом информирует Tuttosport.

По данным издания, 25-летний игрок выбирает между "Реалом" и "Юветусом". Стоит отметить, что туринский клуб не планирует отпускать игрока.

Ранее сообщалось, что Дибала поссорился с главным тренером Массимилиано Аллегри и что футболистом интересуются "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Аргентинец перешел в "Юве" из "Палермо" в 2015 году за 32 миллиона евро. Контракт был рассчитан на 5 лет.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 27 матчах и отметился 7 голами и 6 ассистами.

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