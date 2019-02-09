Форвард "Ювентуса" Дибала может стать игроком "Реала"
Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала может продолжить карьеру в испанском клубе. Об этом информирует Tuttosport.
По данным издания, 25-летний игрок выбирает между "Реалом" и "Юветусом". Стоит отметить, что туринский клуб не планирует отпускать игрока.
Ранее сообщалось, что Дибала поссорился с главным тренером Массимилиано Аллегри и что футболистом интересуются "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Аргентинец перешел в "Юве" из "Палермо" в 2015 году за 32 миллиона евро. Контракт был рассчитан на 5 лет.
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 27 матчах и отметился 7 голами и 6 ассистами.
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|22
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|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
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|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
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|Бетис
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|7
|Алавес
|22
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|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
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|Эйбар
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|22
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|Сельта Виго
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|Райо Вальекано
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