Форвард "Ювентуса" Дибала высказался о проблеме расизма
Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, что думает о проблеме расизма в мире.
"Сложно поставить себя на место того, кто страдает от расизма, когда ты сам не страдал от подобного и не испытывал таких эмоций. Но ты понимаешь, в чем дело, ведь твои одноклубники подвергаются расизму. Не только из-за цвета кожи, но и из-за того, из какой они страны.
Дело не только в цвете кожи. Людей дискриминируют из-за чего угодно. Я видел подобное отношение к игрокам из Азии, с которыми мы тренировались в молодежке, и это печально.
В моей семье меня научили уважать людей такими, какие они есть, за их образ мышления, а не одежды, цвета кожи или родной страны. Думаю, что всех должны растить именно так, но, очевидно, такого не происходит", - цитирует Дибалу CNN.
Напомним, 25 мая темнокожий мужчина Джордж Флойд был задержан полицейскими Миннеаполиса. Его повалили на землю и один из полицейских прижал ему шею коленом и продержал в таком положении несколько минут. Видео задержания попало в интернет. Мужчина скончался в больнице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16