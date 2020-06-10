Форвард "Ювентуса" Дибала высказался о проблеме расизма

Теги пауло дибалаювентус

Форвард "Ювентуса" Дибала высказался о проблеме расизма

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, что думает о проблеме расизма в мире.

"Сложно поставить себя на место того, кто страдает от расизма, когда ты сам не страдал от подобного и не испытывал таких эмоций. Но ты понимаешь, в чем дело, ведь твои одноклубники подвергаются расизму. Не только из-за цвета кожи, но и из-за того, из какой они страны.

Дело не только в цвете кожи. Людей дискриминируют из-за чего угодно. Я видел подобное отношение к игрокам из Азии, с которыми мы тренировались в молодежке, и это печально.

В моей семье меня научили уважать людей такими, какие они есть, за их образ мышления, а не одежды, цвета кожи или родной страны. Думаю, что всех должны растить именно так, но, очевидно, такого не происходит", - цитирует Дибалу CNN.

Напомним, 25 мая темнокожий мужчина Джордж Флойд был задержан полицейскими Миннеаполиса. Его повалили на землю и один из полицейских прижал ему шею коленом и продержал в таком положении несколько минут. Видео задержания попало в интернет. Мужчина скончался в больнице.

Не пропустите: "Лейпциг" вышел из карантина и сдулся: 4 причины, почему "быки" уже не борются за чемпионство в Германии| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Аленичев назвал причину, по которой отказался возглавлять минское "Динамо"

Аленичев назвал причину, по которой отказался возглавлять минское "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов