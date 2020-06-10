Форвард "Ювентуса" Дибала высказался о проблеме расизма

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал, что думает о проблеме расизма в мире.

"Сложно поставить себя на место того, кто страдает от расизма, когда ты сам не страдал от подобного и не испытывал таких эмоций. Но ты понимаешь, в чем дело, ведь твои одноклубники подвергаются расизму. Не только из-за цвета кожи, но и из-за того, из какой они страны.

Дело не только в цвете кожи. Людей дискриминируют из-за чего угодно. Я видел подобное отношение к игрокам из Азии, с которыми мы тренировались в молодежке, и это печально.

В моей семье меня научили уважать людей такими, какие они есть, за их образ мышления, а не одежды, цвета кожи или родной страны. Думаю, что всех должны растить именно так, но, очевидно, такого не происходит", - цитирует Дибалу CNN.

Напомним, 25 мая темнокожий мужчина Джордж Флойд был задержан полицейскими Миннеаполиса. Его повалили на землю и один из полицейских прижал ему шею коленом и продержал в таком положении несколько минут. Видео задержания попало в интернет. Мужчина скончался в больнице.

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