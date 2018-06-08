Форвард "Ювентуса" может перейти в "Фиорентину"

"Фиорентина" проявляет интерес к хорватскому нападающему "Ювентуса" Марко Пьяце, сообщает Sport Italia.

По сведениям издания, флорентийский клуб намерен арендовать или приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Напомним, что в минувшем сезоне форвард пропустил длительный срок из-за тяжелой травмы.

Во второй половине сезона 23-летнего Пьяцу арендовал "Шальке", за который он сыграл 9 матчей и забил 2 гола.

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