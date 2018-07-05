Форвард "Ювентуса" перейдет в "Кальяри"

"Кальяри" договорился о переходе нападающего "Ювентуса" Альберто Черри, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, туринский клуб сохранит за собой право на обратный трансфер футболиста.

В прошлом сезоне 22-летний Черри выступал на правах аренды за "Перуджу", провел за клуб 33 матча в Серии В, забил 15 голов и отдал 10 результативных передач.

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