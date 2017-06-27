Форвард "Ювентуса" заявил о желании перейти в "Зенит"

Форвард "Ювентуса" Кристиан Паскуато готов принять предложение от "Зенита", если такие поступят.

"Читал, что некоторые игроки из Италии сомневаются, стоит ли ехать в Россию. Сумасшедшие! Если Роберто Манчини захочет, я сразу же буду в "Зените", - заявил он.

Напомним, что в прошлом сезоне Паскуато играл за "Крылья Советов" на правах аренды.

В минувшем сезоне РФПЛ он провёл 26 матчей в РФПЛ, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач.

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