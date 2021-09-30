Форвард "Зальцбурга" Адейеми побил рекорд Мюллера в ЛЧ

Фото твиттер "Зальцбурга"

Нападающий "Зальцбурга" Карим Адейеми стал рекордсменом Лиги Чемпионов, сообщает Opta.

Игрок "быков" забил два гола в ворота "Лилля" (2:1) в среду вечером.

Адейеми оформил дубль в главном еврокубке, когда ему было 19 лет и 254 дня. Ни один немец не делал этого в более раннем возрасте.

Как сообщает Opta, предыдущий рекорд ЛЧ по данному показателю принадлежал Томасу Мюллеру (20 лет и 2 дня).

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