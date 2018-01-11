Форвард "Зенита" близок к переходу в "Панатинаикос"
Форвард питерского "Зенита" Андрей Панюков близок к переходу в греческий "Панатинаикос", информирует balla.com.cy.
По сведениям источника, стороны ведут переговоры об арендном соглашении. Ожидается, что сделка по переходу 23-летнего нападающего может быть завершена в течение сегодняшнего дня.
В нынешнем сезоне Панюков провел на поле за первую команду "Зенита" всего 9 минут игрового времени.
Напомним, Селюк назвал летнюю трансферную кампанию "Зенита" неудачной. | soccernews.ru
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|Команда
|М
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|1
|Олимпиакос Пирей
|34
|86
|2
|ПАОК
|34
|69
|3
|Атромитос
|34
|66
|4
|Панатинаикос
|34
|66
|5
|Астерас Триполис
|34
|58
|6
|Эрготелис
|34
|44
|7
|ОФИ
|34
|44
|8
|Левадиакос
|34
|42
|9
|Панаитоликос Агринио
|34
|42
|10
|ПАС Гианнина
|34
|41
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|Пантракикос
|34
|41
|12
|Kallonis
|34
|39
|13
|Паниониос
|34
|39
|14
|Ксанти
|34
|38
|15
|Платаниас
|34
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|Верия ФК
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|38
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|Аполлон Смирнис
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