Форвард "Зенита" близок к переходу в "Панатинаикос"

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Форвард "Зенита" близок к переходу в "Панатинаикос"Форвард питерского "Зенита" Андрей Панюков близок к переходу в греческий "Панатинаикос", информирует balla.com.cy.

По сведениям источника, стороны ведут переговоры об арендном соглашении. Ожидается, что сделка по переходу 23-летнего нападающего может быть завершена в течение сегодняшнего дня.

В нынешнем сезоне Панюков провел на поле за первую команду "Зенита" всего 9 минут игрового времени.

Напомним, Селюк назвал летнюю трансферную кампанию "Зенита" неудачной. | soccernews.ru

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