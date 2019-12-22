Форвард "Зенита" Дриусси станцевал на дне рождения дочери

Аргентинский нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси станцевал со своей женой на дне рождения своей дочери Франчески, которой исполнился один год.

Футболист ярко отметил семейное торжество с родственниками и друзьями.

Un breve resumen del cumple de Francesca Driussi



¡Qué bailador y cantante eres vos @SebadriussiOk! ‍ pic.twitter.com/X5MXB0b6hd — FC Zenit Español (@es_fczenit) December 22, 2019

23-летний Дриусси выступает за "Зенит" с 2017 года. В нынешнем сезоне аргентинский форвард провел за петербургский клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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