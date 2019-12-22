Форвард "Зенита" Дриусси станцевал на дне рождения дочери
Аргентинский нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси станцевал со своей женой на дне рождения своей дочери Франчески, которой исполнился один год.
Футболист ярко отметил семейное торжество с родственниками и друзьями.
Un breve resumen del cumple de Francesca Driussi— FC Zenit Español (@es_fczenit) December 22, 2019
¡Qué bailador y cantante eres vos @SebadriussiOk! pic.twitter.com/X5MXB0b6hd
23-летний Дриусси выступает за "Зенит" с 2017 года. В нынешнем сезоне аргентинский форвард провел за петербургский клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15