Форвард "Зенита" Дриусси станцевал на дне рождения дочери

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Форвард "Зенита" Дриусси станцевал на дне рождения дочери

Аргентинский нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси станцевал со своей женой на дне рождения своей дочери Франчески, которой исполнился один год.

Футболист ярко отметил семейное торжество с родственниками и друзьями.

23-летний Дриусси выступает за "Зенит" с 2017 года. В нынешнем сезоне аргентинский форвард провел за петербургский клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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