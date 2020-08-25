Форвард "Зенита" Филипп поделился ожиданиями от матча с "Зенитом"
Форвард "Динамо" Максимилиан Филипп рассказал, чего ждет от матча 5-го тура РПЛ с "Зенитом".
Встреча состоится 26 августа на ВТБ Арене. Начало игры - в 20:45 (мск).
"Зенит" - это клуб с набором очень сильных футболистов, который продолжает приобретать хороших игроков. Например, Деян Ловрен - отличный защитник. Конечно, нас ждет сложная игра, но "Динамо" именно против сильных оппонентов проводит наиболее удачные матчи. "Зенит" будет пытаться навязать нам свой атакующий стиль, но нам есть, что им противопоставить. Для каждого футболиста в российской лиге интересно сыграть против команды из Санкт-Петербурга и обыграть ее. Это непросто, но нам по силам это сделать", - цитирует игрока официальный сайт "Динамо".
После 4 туров РПЛ "Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице, "Динамо" располагается на 5 строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22