Форвард "Зенита" может перейти в "Метц"

Теги зенит санкт-петербургметцандрей панюков

Форвард "Зенита" может перейти в "Метц"

"Метц" проявляет интерес к нападающему "Зенита" Андрею Панюкову, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, французский клуб намерен арендовать футболиста на полгода. При этом наставник питерцев Роберто Манчини пока не принял решение о будущем игрока. Ранее он уже уже выступал во Франции за "Аяччо".

В этом сезоне 23-летний Панюков провел 15 матчей за "Зенит-2" в ФНЛ и забил 12 голов.

Не пропустите: Панюков советует Смолову перебраться в АПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов