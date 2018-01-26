Форвард "Зенита" может перейти в "Метц"

"Метц" проявляет интерес к нападающему "Зенита" Андрею Панюкову, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, французский клуб намерен арендовать футболиста на полгода. При этом наставник питерцев Роберто Манчини пока не принял решение о будущем игрока. Ранее он уже уже выступал во Франции за "Аяччо".

В этом сезоне 23-летний Панюков провел 15 матчей за "Зенит-2" в ФНЛ и забил 12 голов.

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