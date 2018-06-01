Форвард "Зенита" может перейти в "Рому"

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Форвард "Зенита" может перейти в "Рому"

"Рома" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Зенита" Себастьяну Дриусси, сообщает Forzaroma.info.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сам форвард может согласиться на трансфер, так как "Рома", в отличие от "Зенита", сумела пробиться в Лигу Чемпионов.

22-летний Дриусси перешел в "Зенит" из "Ривер Плейта" летом 2017 года за 15 миллионов евро, провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

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