Форвард "Зенита" может перейти в российский клуб

Теги рубинзенит санкт-петербургдмитрий полоз

Форвард "Зенита" может перейти в российский клуб

"Рубин" проявляет интерес к нападающему "Зенита" Дмитрию Полозу, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, казанский клуб намерен арендовать футболиста с правом выкупа. На трансфере настаивает главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев, который ранее работал с ним в "Ростове". Стоит отметить, что тренерский штаб "Зенита" не рассчитывает на форварда и не взял его на третий предсезонный сбор.

В прошлом сезоне 27-летний Полоз провел за "Зенит" 31 матч, забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи.

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