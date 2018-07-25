Форвард "Зенита" может продолжить карьеру в Англии

Форвард питерского "Зенита" Лука Джорджевич может продолжить карьеру в Англии.

Об этом, как информирует sport24.ru, сообщил агент 24-летнего нападающего Иван Глушевич. В частности, представитель черногорца поведал: "К нему проявляют серьезный интерес в Англии. Также два российских клуба хотят приобрести Луку. Так что посмотрим".

Напомним, "Зенит" переманил специалиста из "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru