Форвард "Зенита" может продолжить карьеру в Англии

Теги зенит санкт-петербурглука джорджевич

Форвард "Зенита" может продолжить карьеру в АнглииФорвард питерского "Зенита" Лука Джорджевич может продолжить карьеру в Англии.

Об этом, как информирует sport24.ru, сообщил агент 24-летнего нападающего Иван Глушевич. В частности, представитель черногорца поведал: "К нему проявляют серьезный интерес в Англии. Также два российских клуба хотят приобрести Луку. Так что посмотрим".

Напомним, "Зенит" переманил специалиста из "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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