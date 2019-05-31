Форвард "Зенита" Панюков может перейти в "Ростов"

Форвард "Зенита" Андрей Панюков, который в прошедшем сезоне выступал в аренде в "Урале", возможно, перейдет в "Ростов". Об этом пишет "Чемпионат".

Футболист перешел в "Зенит" летом 2017 года. Контракт рассчитан до 2020 года. Его трансферная стоимость - 1,50 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 24-летний игрок отметился 6 голами в 21 матче РПЛ.

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