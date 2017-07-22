Форвард "Зенита" переходит в тульский "Арсенал"

Нападающий питерского "Зенита" Лука Джорджевич в ближайшее время станет игроком тульского "Арсенала", сообщают российские СМИ.

"Канониры" арендуют 23-летнего черногорца до конца сезона 2017/18. Другие детали трансфера пока неизвестны.

Ожидается, что вскоре клубы объявят о сделке официально.

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