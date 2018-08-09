Форвард "Зенита" перешел в "Урал"

"Урал" объявил о переходе нападающего "Зенита" Андрея Панюкова, сообщает официальный сайт клуба.

Екатеринбургский клуб арендовал футболиста на год. Форвард получил в новом клубе 20-й номер.

В прошлом сезоне 23-летний Панюков провел 26 матчей за "Зенит-2" в ФНЛ и забил 15 мячей.

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