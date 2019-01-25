Форвард "Зенита" Заболотный назвал своего кумира

Нападающий питерского "Зенита" Антон Заболотный, отвечая на вопросы болельщиков в клубном инстаграме, назвал своего кумира.

"Я сам - нападающий таранного типа. Так что для меня икона - это Златан Ибрагимович. Златан - это пример рвения, того, как надо играть, действовать в той или иной ситуации, забивать. Хотя он уже и на закате карьеры. Ещё Харри Кейн - тоже классный игрок. Стабильный, много забивает. У него очень интересная история, в которой было много аренд, выступления в Чемпионшипе, он подолгу не забивал, ходил к психиатру, были проблемы с самооценкой" - цитирует 27-летнего футболиста официальный сайт клуба.

"Зенит" купил Заболотного в январе 2018 года за 1,5 миллиона евро. В составе "сине-бело-голубых" он провёл 37 матчей и забил 4 гола. Его контракт рассчитан до июня 2021 года.

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