Форвард "Жироны" Стуани забил головой больше, чем любой другой футболист из топ-5 чемпионатов Европы

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Форвард "Жироны" Стуани забил головой больше, чем любой другой футболист из топ-5 чемпионатов Европы

Форвард "Жироны" Кристиан Стуани забил головой в игре с "Реалом" (3:6).

Как сообщает Opta, это 8-й гол Стуани головой в этом сезоне. Это лучший показатель среди футболистов топ-5 чемпионатов Европы.

Всего в этом сезоне Стуани забил 17 голов в 24 матчах.

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