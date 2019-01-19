Форварда "Андерлехта" зовут в Россию

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Форварда "Андерлехта" зовут в Россию

Форвард "Андерлехта" Мохаммед Дауда может перебраться в РПЛ.

Как сообщает Anderlecht Online, на 20-летнего игрока претендует клуб из Москвы, чье название не уточняется.

Также футболист попал в сферу интересов "Витесса" Леонида Слуцкого.

В этом сезоне Дауда принял участие в семи матчах, однако результативными действиями не отличился.

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