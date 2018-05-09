Форварда "Барселоны" не ждут в его бывшем клубе

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Форварда "Барселоны" не ждут в его бывшем клубе

"Валенсия" не собирается возвращать нападающего "Барселоны" Пако Алькасера, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, "летучие мыши" не заинтересованы в своем бывшем игроке. "Барселона" планирует продать форварда летом после покупки у "Атлетико" Антуана Гризманна.

В этом сезоне 24-летний Алькасер провел за "Барселону" 21 матч и забил 7 голов.

Не пропустите: Тренер "Барселоны" исключил уход из команды молодого форварда. | http://soccernews.ru

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