Форварда "Барселоны" не ждут в его бывшем клубе

"Валенсия" не собирается возвращать нападающего "Барселоны" Пако Алькасера, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, "летучие мыши" не заинтересованы в своем бывшем игроке. "Барселона" планирует продать форварда летом после покупки у "Атлетико" Антуана Гризманна.

В этом сезоне 24-летний Алькасер провел за "Барселону" 21 матч и забил 7 голов.

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