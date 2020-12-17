Форварда ЦСКА лишили отсрочки от воинской службы
Министерство спорта Беларуси исключило нападающего московского ЦСКА Илью Шкурина из состава основной и молодежной сборной, сообщает "Прессбол".
По сведениям издания, запрет будет действовать до конца 2021 года. Таким образом, аннулирована отсрочка форварда от воинской службы.
Напомним, что 20-летний Шкурин в сентября отказался приезжать в молодежную сборную Беларуси в знак протеста против президента страны Александра Лукашенко. Позднее агент форварда рассказал, что его подопечного шантажируют призывом в армию.
В нынешнем сезоне 21-летний Шкурин провел за ЦСКА девять матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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