Форварда "Краснодара" зовут в австрийский клуб

Теги краснодар

Форварда "Краснодара" зовут в австрийский клубНападающий "Краснодара" Андрей Иван может стать игроком венского "Рапида".

По данным источника, австрийский клуб рассматривает возможность аренды футболиста.

Отмечается, что российский клуб не желает отдавать игрока в аренду, а надеется продать футболиста за 1,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Иван сыграл в семи матчах российской Премьер-лиги.

Читайте: Краснодар" предложил 12 миллионов евро за хавбека сборной Колумбии | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов