Форварда "Милана" зовут в АПЛ

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Форварда "Милана" зовут в АПЛ

"Вулверхэмптон" проявляет интерес к португальскому нападающему "Милана" Андре Силве, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. При этом "волки" находятся в хороших отношения с агентом игрока Жорже Мендешем.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего Силва провел за "Милан" 39 матчей во всех турнирах и забил 10 мячей.

Не пропустите: "Милан" и "Монако" могут обменяться игроками. | http://soccernews.ru

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