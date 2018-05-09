Форварда "Милана" зовут в АПЛ

"Вулверхэмптон" проявляет интерес к португальскому нападающему "Милана" Андре Силве, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. При этом "волки" находятся в хороших отношения с агентом игрока Жорже Мендешем.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего Силва провел за "Милан" 39 матчей во всех турнирах и забил 10 мячей.

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