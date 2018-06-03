Форварда "Милана" зовут в АПЛ

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Форварда "Милана" зовут в АПЛ

"Хаддерсфилд" проявляет интерес к португальскому нападающему "Милана" Андре Силве, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также форвард входит в сферу интересов "Монако".

В минувшем сезоне 22-летний Силва провел за "Милан" 40 матчей и забил 10 голов.

Не пропустите: "Монако" готовит предложение по игроку "Милана". | http://soccernews.ru

комментарии
ruslan1121d

Форвардом Милана интересуется Хаддерсфилд, а еще Андре Силва входит в сферу интересов Милана? Я правильно понял?)

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