Форварда "Реала" едва не ограбили в торговом центре

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Форварда "Реала" едва не ограбили в торговом центре
Нападающий мадридского "Реала" Мариано Диас чуть не стал жертвой грабителя, сообщает Marca

По сведениям издания, инцидент произошел в мадридского торговом центре. Футболист вместе со своей девушкой шел по супермаркету, когда к нему подбежал мужчина, выхватил сумки с покупками и принялся убегать. Двое посетителей торгового центра попытались догнать злоумышленника, но он выбросил сумки и убежал.

Диас подобрал свои покупки и решил не обращаться в полицию.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард провел за королевский клуб два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2023 года.

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