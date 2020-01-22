Форварда "Реала" едва не ограбили в торговом центре
Нападающий мадридского "Реала" Мариано Диас чуть не стал жертвой грабителя, сообщает Marca
По сведениям издания, инцидент произошел в мадридского торговом центре. Футболист вместе со своей девушкой шел по супермаркету, когда к нему подбежал мужчина, выхватил сумки с покупками и принялся убегать. Двое посетителей торгового центра попытались догнать злоумышленника, но он выбросил сумки и убежал.
Диас подобрал свои покупки и решил не обращаться в полицию.
В нынешнем сезоне 26-летний форвард провел за королевский клуб два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2023 года.
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|Реал Вальядолид
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