Форварда сборной Сербии арестовали за нарушение комендантского часа

Нападающий "Аль-Иттихада" Александар Прийович столкнулся с проблемами с законом, сообщает Reuters.

По информации источника, игрок сборной Сербии находится на родине, где из-за пандемии коронавируса введён комендантский час.

29-летний футболист нарушил установленные ограничения, за что был арестован полицией.

Прийовича задержали в гостинице, в которой он распивал спиртные напитки в компании пяти человек.

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