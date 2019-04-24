Форварда "Спартака" в Бразилии пригласили в прямой эфир, но забыли о нем

Нападающий "Спартака" Педро Роша, который выступает за "Крузейро" на правах аренды, оказался в глупой ситуации на родине, сообщает UOL.

По сведениям издания, форварда пригласили в передачу на телеканале Fox Sports, но за 45 минут ведущий ни разу не обратился к нему. Роша обиделся на такое отношение и покинул программу, сказав, что он больше никогда не придет на этот канал.

Напомним, что "Крузейро" арендовал Рошу за 800 тысяч евро с правом выкупа за 11,5 миллионов евро.

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