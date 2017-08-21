Форвардом ЦСКА интересуются два клуба АПЛ

Форвард московского ЦСКА Аарон Оланаре попал в сферу интересов двух клубов из английской Премьер-Лиги.

Как информирует за 23-летним нападающим следят лондонский "Тоттенхэм" и "Ньюкасл". Так, скауты "шпор" и "сорок" уже просмотрели игру нигерийца в матче армейцев против швейцарского "Янг Бойз", который состоялся на прошлой неделе в рамках квалификации к групповому раунду Лиги Чемпионов.

Напомним, ответную встречу с ЦСКА пропустит ключевой форвард "Янг Бойз". | soccernews.ru