Форвардом ЦСКА интересуются два клуба АПЛ

Теги аарон оланаретоттенхэмньюкасл юнайтедцска москва

Форвардом ЦСКА интересуются два клуба АПЛФорвард московского ЦСКА Аарон Оланаре попал в сферу интересов двух клубов из английской Премьер-Лиги.

Как информирует за 23-летним нападающим следят лондонский "Тоттенхэм" и "Ньюкасл". Так, скауты "шпор" и "сорок" уже просмотрели игру нигерийца в матче армейцев против швейцарского "Янг Бойз", который состоялся на прошлой неделе в рамках квалификации к групповому раунду Лиги Чемпионов.

Напомним, ответную встречу с ЦСКА пропустит ключевой форвард "Янг Бойз". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 2-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 2-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Хаддерсфилд Таун 2 6
3 Вест Бромвич Альбион 2 6
4 Уотфорд 2 4
5 Ливерпуль 2 4
6 Саутгемптон 2 4
7 Манчестер Сити 1 3
8 Лестер Сити 2 3
9 Тоттенхэм 2 3
10 Эвертон 1 3
11 Арсенал Лондон 2 3
12 Челси 2 3
13 Бернли 2 3
14 Сток Сити 2 3
15 Суонси Сити 2 1
16 Борнмут 2 0
17 Ньюкасл Юнайтед 2 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 2 0
19 Кристал Пэлас 2 0
20 Вест Хэм Юнайтед 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов