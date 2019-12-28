Форвардом "Краснодара" Ари интересуются европейские клубы

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Форвардом "Краснодара" Ари интересуются европейские клубы

Нападающий "Краснодара" Ари рассказал об интересе к себе со стороны европейских клубов.

"Сейчас я не думаю о возвращении в Бразилию, я очень сосредоточен на своей работе и моей нынешней команде. Сделаю всё, чтобы оставаться там как можно дольше. У меня есть несколько хороших предложений в Европе. У меня ещё полтора года контракта в Краснодаре, и теперь я гражданин России. Это увеличивает шансы остаться там, потому что в РПЛ есть лимит на легионеров. Но я не хочу думать об этом сейчас", - сказал Ари.

Напомним, что 34-летний бразилец получил российское гражданство в июле 2018 года.

За "Краснодар" Ари выступает с 2013 года. Сдавался в аренду в "Локомотив". До "быков" защищал цвета "Спартака".

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