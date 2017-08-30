Форвардом "Наполи" Сапатой интересуется клуб РФПЛ

Теги наполиаурелио де лаурентисдуван сапата

Форвардом "Наполи" Сапатой интересуется клуб РФПЛФорвард итальянского "Наполи" Дуван Сапата может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге.

Об этом, как информирует Football Italia, сообщил президент "партенопейцев" Аурелио Де Лаурентис. В частности, он рассказал: "Сапата находится в списке интересов "Сассуоло", "Сампдории", российского, немецкого и английского клубов. Возможно, он останется в "Наполи", из-за чего я совершенно не расстроюсь. А возможно, что все решится в последнюю минуту."

Напомним, отец Рейны высказался о будущем своего сына. | soccernews.ru

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