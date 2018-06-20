Форвардом "Реала" интересуются два клуба Ла Лиги

Форвардом мадридского "Реала" Борхой Майоралем интересуются сразу два клуба Ла Лиги, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что виды на 21-летнего нападающего "сливочных" имеют "Леванте" и севильский "Бетис". Королевский клуб готов отпустить игрока в аренду либо продать его с правом обратного выкупа за фиксированную сумму.

В завершившемся сезоне Майораль забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 24 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" намерен взять Лунина на предсезонный сбор. | soccernews.ru