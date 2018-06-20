Форвардом "Реала" интересуются два клуба Ла Лиги

Теги борха майоральреал мадридбетислеванте

Форвардом "Реала" интересуются два клуба Ла ЛигиФорвардом мадридского "Реала" Борхой Майоралем интересуются сразу два клуба Ла Лиги, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что виды на 21-летнего нападающего "сливочных" имеют "Леванте" и севильский "Бетис". Королевский клуб готов отпустить игрока в аренду либо продать его с правом обратного выкупа за фиксированную сумму.

В завершившемся сезоне Майораль забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 24 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" намерен взять Лунина на предсезонный сбор. | soccernews.ru

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