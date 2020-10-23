Форварду "Реала" грозит полгода тюремного заключения

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Форварду "Реала" грозит полгода тюремного заключения

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович в скором времени может оказаться за решёткой, сообщает Marca.

По сведениям издания, в Сербии с марта велось следствие в отношении футболиста за нарушение им обязательного карантина.

Теперь же, как утверждает источник, форварду "сливочных" выдвинули официальные обвинения.

Йович уже выплатил штраф в размере 30 тысяч евро, но прокурор требует для него ещё и тюремное заключение сроком на полгода.

В этом сезоне 22-летний серб сыграл за "Реал" 4 матча, результативными действиями не отличался.

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